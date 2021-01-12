أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 12-1-2021

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أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 12-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 12-1-2021

سجل الدينار الكويتي
للشراء 48.7051 جنيه
والبيع 51.7798 جنيه

سجل ال‏‏ريال‏ ال‏سعودى‏
للشراء 4.0971 جنيه
البيع 4.1887 جنيه

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‏ ‏سجل الدرهم‏ الاماراتي
للشراء4.2275 جنيه
والبيع 4.2772 جنيه

سجل الدينار البحريني
للشراء 40.3359 جنيه
البيع 41.6711 جنيه
‏سجل الريال‏ ‏العمانى‏
للشراء 39.6193 جنيه
البيع 40.8063 جنيه

سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏
للشراء 4.0545 جنيه
والبيع 4.3136 جنيه

‏سجل الدينار‏ الأردنى‏
للشراء 21.7107 جنيه
والبيع 22.1799 جنيه

المصدر: صدى البلد

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