أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 12-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 12-1-2021
سجل الدينار الكويتي
للشراء 48.7051 جنيه
والبيع 51.7798 جنيه
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