

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2021، في الأسواق المحلية المصرية.



وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وانخفض الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.



عالميًا، رتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة طفيفة 0.05%، لتسجل الأوقية 1850 دولارًا، وفقا لوكالة بلومبرج.

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أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2021سعر جرام الذهب عيار 24واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات هبوطه ليصل إلى 924 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 808 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب اليوم عيار 18سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا فى القاهرة والإسكندرية انخفاضا إلى نحو 694 جنيها فى نهاية تعاملات سوق الذهب.سعر الجنيه الذهب اليومسجل سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارا اليوم ليسجل 6464 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.سعر أوقية الذهب عيار 24تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 27750 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.سعر كيلو الذهب عيار 24بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 925 ألف جنيه اليوم.ويتوقع الخبراء أن يستقر سعر الذهب في مصىر في الفترة الحالية نتيجة استقرار الوضع في الولايات المتحدة والتى يمكن من خلالها ضخ حزمة تحفيز للاقتصاد مما يزيد من الطلب على الدولار ويرتفع سعره مقابل الذهب.جدير بالذكر أنه كلما ازدادت الأزمات عالميًّا فإن ذلك يؤثر إيجابًا على سعر الذهب الذي يستفيد من الأزمات، كما أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحة كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة، على العكس منها عالميًّا، إذ تسهم في صعود سعر الذهب والإقبال عليه.