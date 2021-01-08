قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن دويتشه بنك قرر عدم إجراء أنشطة في المستقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو شركاته، وذلك في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس الأمريكي.
دويتشه بنك هو أكبر مقرض لترامب، إذ تفيد إفصاحات ترامب لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي ومصادر بنكية بأن قيمة القروض المستحقة للبنك على منظمة ترامب، وهي مظلة لمجموعة الشركات التي يمتلكها الرئيس الأمريكي ويشرف عليها حاليًا نجلاه، تبلغ حوالي 340 مليون دولار.
الخطوة التي كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلًا عن مصدر مطلع على نهج التفكير في البنك تأتي في وقت دعا فيه بنك سيجنتشر ترامب إلى الاستقالة.
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التعليقات على أكبر بنك مقرض لـ«ترامب» يُقرر وقف التعامل معه في المستقبل
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