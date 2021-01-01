فى واقعة غريبة، وصلت فتاة إلى أحد مستشفيات مدينة ميلانو الإيطالية بجروح غريبة فى وجهها، عبارة عن جرحين عميقين في زوايا الفم باتجاه الأذنين ممتدة من الشفتين إلى الوجه، أصابها بها شاب أكبر منها بقليل وهو صديقها فى محاولة للتشبه بشخصية الجوكر الشهيرة.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن شاب وفتاة رغبا فى أن يبدوا مثل "الجوكر"، لكن التحدى المتهور، انتهى بنقل الفتاة إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح عميقة في شفتيها، وأصيبت الفتاة والبالغة من العمر 14 عاماً، وهي من مدينة ميلانو شمالي إيطاليا، بالجروح على يد صديقها، وتم نقلها إلى مستشفى "شيرنوسكو سول نافيجليو".
وقال الصبى البالغ من العمر 17 عاما فى تصريحات صحفية: "لقد أجرينا هذا الاختبار لمعرفة مستوى تحملنا لألم الإصابات"، ووفقاً لما ورد في التحقيقات التي أجراها رجال الشرطة مع الصبي، قال الصبى: "كان من المفترض أن تقوم صديقتي بإحداث نفس الجروح بي، لكنها لم تفعل ذلك من شدة الآلام التي شعرت بها، مما استدعى الإسراع في نقلها إلى المستشفى".
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التعليقات على "ابتسامة الجوكر" سبب تشويه مراهق إيطالى لوجه صديقته .. اعرف الحكاية
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