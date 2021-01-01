

"ابتسامة الجوكر" سبب تشويه مراهق إيطالى لوجه صديقته .. اعرف الحكاية "ابتسامة الجوكر" سبب تشويه مراهق إيطالى لوجه صديقته .. اعرف الحكاية

فى واقعة غريبة، وصلت فتاة إلى أحد مستشفيات مدينة ميلانو الإيطالية بجروح غريبة فى وجهها، عبارة عن جرحين عميقين في زوايا الفم باتجاه الأذنين ممتدة من الشفتين إلى الوجه، أصابها بها شاب أكبر منها بقليل وهو صديقها فى محاولة للتشبه بشخصية الجوكر الشهيرة.



وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن شاب وفتاة رغبا فى أن يبدوا مثل "الجوكر"، لكن التحدى المتهور، انتهى بنقل الفتاة إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح عميقة في شفتيها، وأصيبت الفتاة والبالغة من العمر 14 عاماً، وهي من مدينة ميلانو شمالي إيطاليا، بالجروح على يد صديقها، وتم نقلها إلى مستشفى "شيرنوسكو سول نافيجليو".



وقال الصبى البالغ من العمر 17 عاما فى تصريحات صحفية: "لقد أجرينا هذا الاختبار لمعرفة مستوى تحملنا لألم الإصابات"، ووفقاً لما ورد في التحقيقات التي أجراها رجال الشرطة مع الصبي، قال الصبى: "كان من المفترض أن تقوم صديقتي بإحداث نفس الجروح بي، لكنها لم تفعل ذلك من شدة الآلام التي شعرت بها، مما استدعى الإسراع في نقلها إلى المستشفى".

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ولدى وصولهما للمستشفى، قال الصبى والفتاة لمحققى الشرطة أن أنهما تعرضا لهجوم فى الشارع وهو ما أدى لاصابتها بالجروح، وهى الرواية التي لم يصدقها المحققون، ليعترفا في النهاية أنهما من فعلا بأنفسهما هذه الجروح، ومن خلال تحقيقات رجال الشرطة في الواقعة، يشتبه في أن هذه المحاولة كانت لمحاكاة الابتسامة الساخرة لشخصية "الجوكر" الشهيرة.وما زالت تحقيقات الشرطة جارية لمحاولة فهم ما حدث بالفعل، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشاب والفتاة، وذلك وفقًا لما نقله "العين الإخبارية".