

احذر الاستخدام المتكرر للكمامة.. لهذا السبب! احذر الاستخدام المتكرر للكمامة.. لهذا السبب!

كشفت الجمعية الألمانية لعلوم السموم، خطورة ارتداء الكمامة المخصصة للارتداء لمرة واحدة أكثر من مرة، مؤكده على أن استخدامها المتكرر يؤدي لحدوث مشاكل في التنفس.



وأشارت الجمعية الألمانية، إلى عدم قدرة الألياف الموجودة في الكمامات في الوصول للقنوات التنفسية العميقة، إلّا أن وجودها يسبب تهيجا في الجلد والأغشية المخاطية، والقنوات التنفسية العليا، وذلك وفقًا لما نشره موقع "218" الليبي.



وشددت الجمعية الألمانية على عدم ارتداء الكمامات والأقنعة المخصصة للارتداء مرة واحدة بعد عدة ساعات من ارتدائها، واستبدالها بأخرى جديدة للحفاظ على صحتهم.

قد يعجبك أيضا...

ومر أمس عام على تسجيل أول وفاة معروفة بفيروس كورونا المستجد، وذلك فى مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى قبل أن يتحول إلى جائحة قتلت على مدار عام ما يقرب من 2 مليون شخص.وواجهت الصين انتقادات لطريقة تعاملها مع الوباء فى بداية انتشاره، واتهمت الشرطة أطباء فى ووهان كشفوا وجود الفيروس، بنشر شائعات.لكن السلطات الصينية أعربت مؤخرا عن الفخر حيال تمكنها من السيطرة على انتشار الوباء بشكل كبير وإبقاء الحصيلة الوطنية الرسمية للقتلى عند 4636 وفاة منذ منتصف مايو.. ومع حلول الذكرى المشئومة لظهور الفيروس الذى أصاب حتى الآن أكثر من 90 مليون شخص.ويستعد فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتوجه إلى الصين بعد غد الخميس للتحقيق فى منشأ الوباء، بعدما أرجئت زيارتهم المقررة بالأساس الأسبوع الماضى لعدم حصولهم على التراخيص الضرورية من السلطات الصينية.. وتسارع دول العالم لتدبير اللقاحات وتواصل تمديد أو تعيد فرض العزل العام لمكافحة سلالات جديدة للفيروس.واكتشفت سلالات جديدة من الفيروس فى البداية فى المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وتنتشر سريعا فى أرجاء العالم. وتسارعت وتيرة تفشى فيروس كورونا المستجد فى الشهور القليلة الماضية، وأظهر إحصاء لرويترز أن نحو ثلث الإصابات الإجمالية قد سُجل خلال آخر 48 يوما.. ولا تزال أوروبا، التى أصبحت الأسبوع الماضى أول منطقة فى العالم تسجل 25 مليون إصابة، أسوأ المناطق تضررا من الجائحة تليها أمريكا الشمالية ثم أمريكا الجنوبية، بعدد 22.4 مليون و16.3 مليون إصابة على التوالي. وسجلت أوروبا حوالى 31 % من الوفيات الناجمة عن الفيروس فى أنحاء العالم والبالغة حوالى 1.93 مليون.وفى لندن، قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون الأسوأ، حيث تنتشر السلالة الجديدة من فيروس كورونا بسرعة فى جميع أنحاء البلاد. وأشار كريس ويتى إلى أن المملكة المتحدة حاليا فى أسوأ نقطة فى الوباء، وأن عدد الموتى بسبب هذا الوباء، البالغ 81431 شخصا "مروع للغاية".وفى فرنسا، كشف استطلاع رأى نشرته صحيفة "جورنال دو ديمونش" أن نحو 62% لا يثقون فى قدرة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون فى التعامل مع الجائحة فى البلاد. وسجلت البلاد حتى الآن نحو 68 ألف وفاة بالفيروس. وبحسب السلطات فإن حصيلة الإصابات المسجلة يوميا تقترب من 20 ألف حالة.والولايات المتحدة هى أكثر دول العالم تضررا من الجائحة حيث سجلت أكثر من 22 مليون إصابة.