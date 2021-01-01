هيئة الدواء تسحب مستحضرين دوائيين من الصيدليات غير مطابقين للمواصفات

أعلنت هيئة الدواء المصرية، بناء على التفتيش الدورى وتحليل معامل الهيئة، سحب التشغيلة رقم "171117"، فقط من مستحضر "ميراج 500 مجم فيال"، الذى يستخدم كمضاد حيوى واسع المفعول لمعالجة الالتهابات الجرثومية التى تصيب البشرة والجلد، والتشغيلة رقم "20072"من مستحضر "سابوكتيك 600مجم إف سى تى"، الذى يستخدم لمعالجة الأعراض الجانبية الناتجة عن التهاب الأعصاب.
وقال الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، إن سبب السحب يرجع إلى عدم مطابقة التشغيلتين من حيث الخواص الطبيعية، وأنه تبين من تحليل عينات التشغيلتين بمعامل الهيئة أنهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث الشكل الخارجى.
وأكد أن هيئة الدواء المصرية قد أصدرت المنشورين رقمي "1" ، "2" لسنة 2021، والموجهين لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، واللذان يفيدان بضبط وتحريز ما قد يوجد في الأسواق المحلية والوحدات الحكومية، من التشغيلة رقم" 171117" من مستحضر "ميراج 500 مجم فيال"، والتشغيلة رقم " 20072" من مستحضر "سابوكتيك 600مجم إف سي تي"، لعدم مطابقة المواصفات الخارجية للمستحضر.
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