دراسة تكشف مشروبا يوميا يحمي الرجال من الإصابة بسرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا

قد يرتبط شرب عدة أكواب من القهوة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بـ سرطان البروستاتا ، وتشير النتائج إلى أن كل كوب إضافي يوميًا من المشروب كان مرتبطًا بتقليل المخاطر النسبية بنسبة 1٪ تقريبًا.



ويعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وسادس سبب رئيسي للوفاة من السرطان لدى الرجال، ما يقرب من ثلاث من كل أربع حالات تحدث في العالم المتقدم ، ومنذ السبعينيات ، ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بالمرض بشكل حاد في الدول الآسيوية ، بما في ذلك اليابان وسنغافورة والصين.



تم ربط استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمعاء والثدي ، ولكن حتى الآن ، لا يوجد دليل قاطع على دورها المحتمل في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

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بالمقارنة مع أدنى فئة من استهلاك القهوة ، ارتبطت أعلى فئة بانخفاض خطر الإصابة بـ سرطان البروستاتا بنسبة 9٪، وارتبط كل كوب إضافي يومي بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 1٪.ويقر الباحثون أنه بسبب تصميم الملاحظة للدراسات الأترابية المشمولة ، قد تكون العوامل غير المقاسة أو غير المنضبطة في الدراسات الأصلية قد أدت إلى انحراف تقدير المخاطر المجمع.وتباينت أنواع القهوة وطرق التخمير بين الدراسات، وأشاروا إلى أن القهوة تعمل على تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز ، ولها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، وتؤثر على مستويات الهرمونات الجنسية ، وكلها قد تؤثر على بدء تطور سرطان البروستاتا وتطوره.وخلصوا إلى أن: "تشير هذه الدراسة إلى أن زيادة استهلاك القهوة قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بـ سرطان البروستاتا، ولا يزال هناك ما يبرر إجراء مزيد من الأبحاث لاستكشاف الآليات الأساسية والمركبات النشطة في القهوة."إذا ثبت أيضًا أن الارتباط له تأثير سببي ، فقد يتم تشجيع الرجال على زيادة استهلاكهم للقهوة لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ."