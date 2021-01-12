التعاون السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع فرجاني ساسي



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

كشف مصدر بفريق التعاون السعودي، حقيقة رغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى رغبة كلا من التعاون السعودي والدحيل القطري في التعاقد مع فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.



وقال مصدر بالتعاون السعودي لـ "صدى البلد: "اسم فرجاني ساسي لم يطرح نهائيا من قبل الجهاز الفني، للتعاقد معه خلال الشتاء الحالي".

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وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، خلال الصيف القادم، وبالتالي له الحق في التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، دون الرجوع لإدارة ناديه.يذكر أن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، استبعد فرجاني ساسي من مباراة المصري، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب أزمة التجديد.وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عوادخط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيدخط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرفخط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل