على طريقة عبد الله السعيد.. سر حظر رمضان صبحى فى الأهلى بفرمان من الخطيب

أغلق النادي الأهلى ملف إمكانية عودة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، خلال الفترة المقبلة بعد الجدل الواسع الذي شهدته الساعات الماضية بعد إشارة أحد الإعلاميين بمحاولات عودة اللاعب من جديد.
وأكد الأهلى بشكل حاسم رفضه التام لفكرة عودة رمضان صبحي إليه من جديد بعد أن كان اللاعب انتقل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورفض كل محاولات الأهلى معه من أجل البقاء داخل جدرانه رغم تقدم الأهلى بالعرض الأغلى بالنسبة لأى لاعب فى تاريخ القلعة الحمراء.
وجاء الإعلان السريع لرفض فكرة عودة اللاعب من جديد بسبب حالة كبيرة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي تجاه رمضان صبحي ليس فقط بسبب رحيل اللاعب وانتقاله إلى بيراميدز، ولكن بسبب التصريحات التي أدلى بها اللاعب خلال استضافته في برنامج عمرو أديب، والتى هاجم خلال إدارة الكرة فى الأهلى، مؤكدا عدم تقديره بالشكل الكافي، وهو ما أثار غضب مسئولي الأهلي بشدة، بالإضافة إلى وجود رفض جماهيري تام لفكرة عودة اللاعب أيضا.
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