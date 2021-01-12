مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 -1- 2021 والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الثلاثاء، 12 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة بالميراس البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:



كوبا سود اميريكانا

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كوكيمبو أونيدو - تشيلي × ديفينسا خوستيكا - الأرجنتين | 01:15 (صباح الأربعاء) | بي إن سبورتس 5.كأس الليبرتادوريسبالميراس - البرازيل × ريفر بليت - الأرجنتين | 02:30 (صباح الأربعاء) | بي إن سبورتس 1.الدوري الإنجليزيشيفيلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 2وولفرهامبتون × إيفرتون | 10:15 مساءً | بي إن سبورتس2بيرنلي × مانشستر يونايتد | 10:15 مساءً | بي إن سبورتس 2الدوري الإسبانيغرناطة × أوساسونا | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 3أتلتيكو مدريد × إشبيلية | 10:30 مساءً | بي إن سبورتس 3الدوري المصري الممتازسموحة × البنك الأهلي | 02:30 مساءً | أون تايم سبورتس 2المقاولون العرب × سيراميكا | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 2المصري البورسعيدي × الزمالك | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 1الأهلي × الانتاج الحربي | 07:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1