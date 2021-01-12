مواعيد مباريات اليوم
تقام اليوم الثلاثاء، 12 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة بالميراس البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:
كوبا سود اميريكانا
كوكيمبو أونيدو - تشيلي × ديفينسا خوستيكا - الأرجنتين | 01:15 (صباح الأربعاء) | بي إن سبورتس 5.
كأس الليبرتادوريس
بالميراس - البرازيل × ريفر بليت - الأرجنتين | 02:30 (صباح الأربعاء) | بي إن سبورتس 1.
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 2
وولفرهامبتون × إيفرتون | 10:15 مساءً | بي إن سبورتس2
بيرنلي × مانشستر يونايتد | 10:15 مساءً | بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني
غرناطة × أوساسونا | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 3
أتلتيكو مدريد × إشبيلية | 10:30 مساءً | بي إن سبورتس 3
الدوري المصري الممتاز
سموحة × البنك الأهلي | 02:30 مساءً | أون تايم سبورتس 2
المقاولون العرب × سيراميكا | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 2
المصري البورسعيدي × الزمالك | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 1
الأهلي × الانتاج الحربي | 07:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1
التعليقات على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 -1- 2021 والقنوات الناقلة
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