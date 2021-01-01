من بينها القرفة.. 5 أطعمة طبيعية تساعد على تخفيف الصداع



الصداع الصداع

يُعد الصداع من أكثر الاضطرابات شيوعًا التي تصيب الجهاز العصبي، سواء كان ذلك مفاجئًا أو ألمًا مستمرًا؛ويمكن أن يكون الصداع مؤلمًا جدًا ويجعل من الصعب عليك العمل بشكل طبيعي.



وقدم موقع "Boldsky" بعض العلاجات المنزلية الأكثر فعالية للصداع ، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الألم ، ومنع ظهور الصداع ، وتخفيف الأعراض المصاحبة للصداع مثل آلام الرقبة وآلام الظهر وما إلى ذلك.



1. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويحتوي على مادة تسمى جينجيرول ، والتي لها خصائص طبية قوية، ويوصف الزنجبيل بأنه دواء للصداع ، وهو علاج منزلي مثالي يقلل من التهاب الأوعية الدموية في الرأس ، وبالتالي يريحك من الألم.

قد يعجبك أيضا...

- نقع جذر الزنجبيل في الماء المغلي أو امزج أجزاء متساوية من عصير الليمون وعصير الزنجبيل، اشرب هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم.2. الفلفليمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الأنف عن طريق ترقق المخاط، رش مسحوق الفلفل على طعامك، يحتوي الفلفل على مادة تسمى الكابسيسين والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الصداع النابض .يمكنك إضافة الفلفل إلى طعامك أو إلى قهوتك للاستفادة من الفوائد والتخلص من الصداع.3- القرفةالقرفة من التوابل الصحية الغنية بمضادات الأكسدة ، وتحمي صحة القلب ، وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، ويمكن أن تعالج الصداع بشكل فعال.طحن بعض أعواد القرفة وإضافة بعض الماء إليها لتتحول إلى عجينة سميكة، ضعه على جبهتك واستلق لمدة 30 دقيقة. اغسليه بالماء الفاتر.4. الثوميمكن أن يساعد الثوم في علاج نزلات البرد والصداع المرتبط بالزكام، له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويساعد أيضًا في تخفيف الاحتقان ، وبالتالي تقليل الألم المرتبط بالصداع .اسلقي ثلاث فصوص من الثوم المهروس وأضيفي ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقة كبيرة من الليمون. اشربه مرتين في اليوم.5. الكركمتم استخدام الكركم للصداع والصداع النصفي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وثبت أن شرب حليب الكركم أو الحليب الذهبي يساعد في تقليل الصداع، يمنحك حليب الكركم أيضًا راحة كبيرة من الاحتقان .اغلي كوبًا من الحليب وأضف إليه ملعقة صغيرة من الكركم. اشربه ثلاث مرات في اليوم لتخفيف الصداع وآلام الجسم المرتبطة بالبرد.