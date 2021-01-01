بدون رجيم قاسي.. تخلصى من الوزن الزائد فى 14 يوما

تخلصى من الوزن الزائد فى 14 يوما
تبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش خاصة فى الشتاء إليك أسرع رجيم لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة يقدمه موقع "بولد سكاي الهندي".
إليك خطة الرجيم لاسبوعين
الاسبوع الاول
الإفطار 8 صباحًا:
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب من مشروب جوز الهند والمريمارية
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
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العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
الاسبوع الثانى
الإفطار 8 صباحا
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
\أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعات
يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون
مشروب ماء جوز الهند والمريمارية
ماذا تحتاجين:
1 كوب ماء جوز الهند
ملعقة مريمارية
½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة
رشة ملح أسود
كيف تطبقين المشروب:
فى وعاء على النار قومي بغلي المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم.
يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .
تعمل بذور الكتان على تنشيط عملية الهضم، وبالتالي تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن
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