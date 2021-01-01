بدون رجيم قاسي.. تخلصى من الوزن الزائد فى 14 يوما



تخلصى من الوزن الزائد فى 14 يوما تخلصى من الوزن الزائد فى 14 يوما

تبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش خاصة فى الشتاء إليك أسرع رجيم لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة يقدمه موقع "بولد سكاي الهندي".



إليك خطة الرجيم لاسبوعين



الاسبوع الاول

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الإفطار 8 صباحًا:شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..كوب من مشروب جوز الهند والمريماريةالغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونةأوطبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأوربع فرخة مشوية + طبق سلاطةسناك بعد الغذاء ساعتينثمرة فاكهةقرأ أيضا .. للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديوالعشاء .. قبل النوم بساعتينكوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهةالاسبوع الثانىالإفطار 8 صباحابيضة مسلوقة + 1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمونسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهةالغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصراعلبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدىأو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة\أو2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةبعد الغذاء ساعتينكوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعاتيمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريماريةالعشاء .. قبل النوم بساعةكوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرامأوطبق شوفان + كوب لبن خالى الدسميمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهونمشروب ماء جوز الهند والمريماريةماذا تحتاجين:1 كوب ماء جوز الهندملعقة مريمارية½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونةرشة ملح أسودكيف تطبقين المشروب:فى وعاء على النار قومي بغلي المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم.يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .تعمل بذور الكتان على تنشيط عملية الهضم، وبالتالي تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن