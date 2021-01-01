6 أمراض مرتبطة بنزيف اللثة المتكرر أبرزها السرطان



نزيف اللثة نزيف اللثة

نزيف اللثة واحد من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون قد يكون ذلك ناتج عن الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية التى تؤثر على اللثة أو يكون ناتج عن استخدام تقنية خاطئة عند تنظيف الاسنلن بالفرشاه، وفى هذا التقرير يقدم اليوم السابع أبرز الاسباب شيوعا التى تسبب نزيف اللثة والأمراض المرتبطة به، وحسب ما ذكره موقع ويب إم دي WebMDفهى:



1:إذا كان لديك التهابات شديدة باللثة .



2:إذا اتبعت روتين تنظيف الأسنان بالخيط ولم تعتاد لثتك عليه بعد.

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3:تناول بعض الأدوية التى تؤثر على صحة اللثة والاسنان4:إذا كنت المرأة حامل قد تتعرض لالتهابات متكررة باللثة.5:استخدم أطقم أسنان لا تناسبك جيدًا.6:ترميم الأسنان الخاطئ.أمراض مرتبطة بنزيف اللثة1:يمكن أن يكون نزيف اللثة أو تورمها علامة تحذيرية لمرض السكري من النوع 1 أو النوع2.2:يمكن أن يكون نزيف اللثة علامة على سرطان الدم، وهو من أشهر أنواع الأمراض السرطانية.3:إذا نزفت لثتك عند تنظيف أسنانك بالفرشاة ولم يتوقف ذلك من تلقاء نفسه ، فقد تتهيج اللثة أو قد يكون لديك نقص الصفيحات الدموية.4:إذا كنت تعاني من نزيف في اللثة أو نزيف حاد عند إصابتك بجرح صغير أو عمل أسنان ، فقد يكون ذلك علامة على وجود اضطراب مثل الهيموفيليا أو مرض فون ويلبراند.5:إذا كان جسمك لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين سي ، فقد تشعر بالضعف وسرعة الانفعال، بمرور الوقت ، يمكن أيضًا أن تصاب بتورم ونزيف اللثة.6:إذا لاحظت الكثير من النزيف من لثتك ، فقد يكون ذلك بسبب عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين ك.