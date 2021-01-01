

خطر على الصحة.. دراسة تحذر السيدات من أحمر الشفاه خطر على الصحة.. دراسة تحذر السيدات من أحمر الشفاه

أحمر الشفاه من الأدوات التجميلية الأساسية عند جميع السيدات والفتيات لتغير شكلهن الجمالي بطريقة تخطف الأنظار.



ولكن كشفت دراسة جديدة أن أحمر الشفاه من أخطر أدوات التجميل ويشكل خطورة على الصحة بشكل كبير.



وأفادت الدراسة، أن بعض ألوان أحمر الشفاه يمكن أن تشكل خطورة كبيرة على الصحة، خاصة تلك الألوان السائلة وأحمر الشفاه ذات الألوان الزاهية، وهي مليئة بالجزيئات المعدنية التي يمكن أن تضر بصحة المرأة.

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أحمر الشفاه للنساء شائع جدًا وهو الماكياج الوحيد الذي تضعه أكثر من مرة في اليوم، فمن الضروري التعرف على تكوينه والمخاطر المحتملة على صحة كل امرأة.أظهر بحث العلماء البريطانيين أنه تم العثور على ما لا يقل عن 8 أنواع من المعادن في كل وردة تقريبًا، وأكثرها خطورة على الصحة، وأخطرها الألمنيوم، توجد أعلى نسبة من المعدن في أحمر الشفاه المتلألئ والمشرق ، حيث تعطي الجزيئات المعدنية الصغيرة المظهر النهائي لأحمر الشفاه.وأوضحت الدراسة،أن أخطر الألوان هو اللون الوردي الفاتح، يليه البني الغامق، والأكثر أمانًا هي تلك الظلال المحايدة لأحمر الشفاه.