عادة شائعة تصيبك بضعف السمع والصداع



ضعف السمع والصداع ضعف السمع والصداع

أضرار غير متوقعه يتسبب فيها عادة إرتداء سماعات الرأس لفترة طويلة أبرزها الشعور بالدوار والغثيان وربما نعاني من اضطرابات النوم. هذه مجرد تأثيرات قليلة قد تحدثها سماعات الرأس على أجسامنا إذا استخدمناها لفترة طويلة جدًا وفي كثير من الأحيان.إليك تأثيرات أخرى يقدمها موقع برايت سايد



-قد تصاب بحالة خاصة تسمى الدوار.

الدوار هو إحساس بالدوران بفقدان التوازن ، وهم حركة غير موجودة. غالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والدوار. يحدث ذلك عندما تسد سماعات الأذن العازلة للضوضاء آذاننا . العامل الإضافي الذي قد يسبب الشعور بالدوران هو الاستماع إلى الموسيقى بأعلى مستوى صوت. أثناء وضع هذه الأشياء الصغيرة في آذاننا ، نقوم بتحفيز عصب الأذن الداخلية ونخلق ضغطًا غير طبيعي بداخله.



-قد تصاب بصداع .

الأشخاص الذين يرتدون سماعات الرأس لفترة طويلة يعرضون إلى تفاقم نوبات الصداع النصفي إذا كنت عرضة لها.

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-قد تصاب بضعف السمع.وفقًاللعلم ، يجب أن يكون معظم الأطفال في سن الثلاثين قادرين على سماع صوتيبلغ 17 كيلوهرتز ولكن بمجرد أن نفقد واحدة ، لا يمكن استعادتها. يربطالعلماء مشكلة فقدان الخلايا هذه بالاستخدام المتكرر لسماعات الرأس.-قد يكون لديك انسداد من الشمع في أذنيك.يحدثتراكم شمع الأذن لأن سماعات الأذن تمنع الشمع من الخروج من قنوات الأذنبشكل طبيعي. في المقابل ، قد يؤدي إلى التهاب الأذن. علاوة على ذلك ، تعملسماعات الأذن مثل قطع القطن ويمكن أن تدفع الشمع إلى عمق قناة الأذن ، مماقد يؤدي إلى آلام الأذن والدوخة.قد تصاب بمشاكل جلدية وحب الشباب.وفقًا للخبراء الطبيين ، فإن أولئك الذين يرتدون سماعات رأس كبيرة فوق الأذن بشكل متكرر ، خاصةً عند ممارسة الرياضة والعرق ، يسمحون لآلاف البكتيريا غير السارة بالتكاثر. هذا قد يؤدي إلى التهابات الجلد وحب الشباب. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تستخدم سدادات الأذن ، فقد يبدأ الزيت الزائد من داخل أذنك بالتراكم ، مما يخلق تربة رائعة للبكتيريا التي قد تسبب ظهور بثور الأذن .