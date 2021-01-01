أضرار غير متوقعه يتسبب فيها عادة إرتداء سماعات الرأس لفترة طويلة أبرزها الشعور بالدوار والغثيان وربما نعاني من اضطرابات النوم. هذه مجرد تأثيرات قليلة قد تحدثها سماعات الرأس على أجسامنا إذا استخدمناها لفترة طويلة جدًا وفي كثير من الأحيان.إليك تأثيرات أخرى يقدمها موقع برايت سايد
-قد تصاب بحالة خاصة تسمى الدوار.
الدوار هو إحساس بالدوران بفقدان التوازن ، وهم حركة غير موجودة. غالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والدوار. يحدث ذلك عندما تسد سماعات الأذن العازلة للضوضاء آذاننا . العامل الإضافي الذي قد يسبب الشعور بالدوران هو الاستماع إلى الموسيقى بأعلى مستوى صوت. أثناء وضع هذه الأشياء الصغيرة في آذاننا ، نقوم بتحفيز عصب الأذن الداخلية ونخلق ضغطًا غير طبيعي بداخله.
-قد تصاب بصداع .
الأشخاص الذين يرتدون سماعات الرأس لفترة طويلة يعرضون إلى تفاقم نوبات الصداع النصفي إذا كنت عرضة لها.
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التعليقات على عادة شائعة تصيبك بضعف السمع والصداع
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