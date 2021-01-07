

«أرامكو» السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير «أرامكو» السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير

أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر يناير الجاري.



وشهدت أسعار شهر يناير ارتفاعًا طفيفًا عن نظيرتها في ديسمبر الماضي، حيث يكلف "البنزين 91" 1.62 ريال لكل لتر بدلا من 1.44 ريال في شهر ديسمبر الماضي.



ويكلف "بنزين 95" 1.75 ريال لكل لتر بدلا من 1.58 ريال في شهر ديسمبر الماضي.

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وشددت وزارة التجارة على ضرورة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من الشركة، مؤكدة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة.