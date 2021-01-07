أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر يناير الجاري.
وشهدت أسعار شهر يناير ارتفاعًا طفيفًا عن نظيرتها في ديسمبر الماضي، حيث يكلف "البنزين 91" 1.62 ريال لكل لتر بدلا من 1.44 ريال في شهر ديسمبر الماضي.
ويكلف "بنزين 95" 1.75 ريال لكل لتر بدلا من 1.58 ريال في شهر ديسمبر الماضي.
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التعليقات على «أرامكو» السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير
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