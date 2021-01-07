تعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 11-1-2021

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تعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 11-1-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 11 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 19.01جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.08 جنيه للشراء و 21.33 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.58 جنيه للشراء و 17.77 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.88جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين

سجل الين اليابانى نحو 14.99 جنيه للشراء و 15.14 جنيه للبيع .

وسجل اليوان الصينى 2.40 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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