

تعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 11-1-2021 تعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 11-1-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 11 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.



وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .



أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم

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