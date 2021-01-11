اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 11-1-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد خلال تعاملات اليوم، الاثنين 11-1-2021.
وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 785 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 723 جنيهًا للطن، والسويدي 785 جنيها للطن، وسجل في حلوان 765 جنيهًا للطن.
كما سجل أسمنت أسيوط 763 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 743 جنيها للطن.
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