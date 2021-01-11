اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 11-1-2021

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اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 11-1-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد خلال تعاملات اليوم، الاثنين 11-1-2021.

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 785 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 723 جنيهًا للطن، والسويدي 785 جنيها للطن، وسجل في حلوان 765 جنيهًا للطن.

كما سجل أسمنت أسيوط 763 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 743 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أما أسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيها للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن

المصدر: صدى البلد

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