

أخطاء لا تفعلها في استخدام البرفيوم: عشان تستمتع بريحة تدوم مدة طويلة أخطاء لا تفعلها في استخدام البرفيوم: عشان تستمتع بريحة تدوم مدة طويلة

يعتبر استخدام العطور أو «البرفيوم» كما يطلق عليها بشكل يومي أمرا ضروريا في حياة الكثيرين، سواء قبل الخروج من المنزل أو جلبها معهم في الحقيبة أو السيارة للرش منها خلال اليوم، ولكن يعاني البعض من عدم ثبات الرائحة.



والأمر لا يقتصر على ماركة البرفيوم كما يعتقد البعض، فبخلاف ذلك هناك بعض التصرفات الخاطئة التي تجعل العطر لا تثبت رائحته ويفقد رائحته المركزة وفقا لوصف محمد هاني صاحب أحد محال العطور الشهيرة لـ «الوطن» .



وفيما يلي أبرز التصرفات التي يجب البُعد عنها للاستمتاع برائحة العطور لمدة طويلة

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- يجب الاحتفاظ بالبرفيوم بعيدا عن الحمام، حتى لا يتسبب في تغيير الخصائص الكيميائية المصنوع منها العطر نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ويفضل وضع زجاجات العطور في غرفة النوم أو أي مكان جاف.- يعتقد الكثيرون أن وضع البرفيوم على المعصمين وفركهما هو الأمر الصحيح لثبات العطر وجعل الرائحة نفاذة بشكل أكبر إلا أن هذا الأمر خطأ ويعمل على تدمير المكونات نتيجة خلط المواد ببعضها وتؤدي لعدم استمرارها لمدة طويلة.- يعمل الكثيرون على رج الزجاجة لاعتقادهم أن بهذه الطريقة يحدث مزج للمكونات إلا ان هذا الأمر يتسبب في خلط المكونات بالهواء وتتغير الرائحة.- يخطأ البعض في اختيارهم لشراء الزجاجات كبيرة الحجم، فيجب شراء الأحجام الصغيرة من أجل استخدامها في فترة قليلة والاستفادة من الرائحة.- من الأخطاء الشائعة أيضا رش العطور على الملابس وهو ما يفعله تقريبا الكثير من الناس، حيث يعتبر هذا التصرف غير مفيد بالمرة ويفقد رائحة البرفيوم حيث إن حرارة الجسم هي التي تعد منشطا لانبعاثه وتظهر عند تدفق الدم بالعروق المقتربة من الجلد.- يجب على الشخص معرفة أن أفضل مناطق لرش العطول حتى تدوم فترة طويل هي خلف الركبة والعنق وخلف الأذن والرسغ ومنطقة القلب والصدر.