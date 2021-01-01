

بينهم كبار السن.. الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض «وخيم» بسبب كورونا بينهم كبار السن.. الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض «وخيم» بسبب كورونا

يتردد كثيرا ويتكرر مع الموجة الثانية من انتشار «كوفيد-19» في ظل ازدياد عدد حالات الإصابة به، سؤال عن من هم الأكثر عرضة للأصابة بمرض «وخيم» بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وترصد «الوطن»، فيما يلي من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض وخيم بسبب الإصابة بكورونا، بحسب موقع «سي دي سي» مركز مكافحة الأمراض والسيطرة الرسمي.



الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض وخيم نتيجة فيروس كورونا

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