يعد تعزيز الجهاز المناعى للجسم من أبرز التحديات التي نواجهها في ظل تفشى الجائحة العالمية، في ظل عدم توافر جرعات لقاحات كورونا التي قد تستغرق شهور عديدة لتناولها وفقا لحملات تطعيم كانت انطلقت منذ ديسمبر الماضى.
ويعد فيتامين سى من أهم المكملات الغذائية التي تسهم في تعزيز مناعة الجسم، وترفع درجة الحصانة لدى جهاز المناعى لتجنب الإصابة من الأمراض، إلا أن الإفراط في تناوله قد ينجم عنه أضرار وآثار جانبية تهدد الصحة العامة، طبقا لتقرير نشر في موقع تايمز أوف إنديا timesofindia.
وكشف التقرير أن الكمية الموضى بتناولها من فيتامين سى تتراوح مابين 65 الى 90 ملى جرام يوميا، حيث تحتوي البرتقالة الواحدة على حوالي 51 مجم من فيتامين سي، وبالتالي فإن استهلاك حبتين برتقالة يوميًا أكثر من كافٍ لتزويدك بجرعة يومية من فيتامين سي.
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التعليقات على الإفراط فى تناول فيتامين سى يهدد صحتك ويصيبك بالقىء والأرق
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