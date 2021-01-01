يفضل العديد من الأشخاص تناول وجبات صحية وخفيفة في الليل، مما يعطيهم احساسا الشعور بالشبع دون اكتساب الوزن الزائد، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل التوست المحمص باللانشون للشيف زينب مصطفى.
مقادير توست محمص باللانشون
10 شريحة توست
2 كوب صلصة بيتزا أو كاتشاب
1 كوب زيتون أسود حلقات
2 كوب لانشون جوليان
2 كوب رومي مدخن جوليان
1 كوب ذرة حب
ملح
فلفل أسود
زعتر
3 كوب جبن موتزاريلا مبشورة
أعواد بقدونس
طريقة تحضير توست محمص باللانشون
* يدهن التوست بالصلصة أو الكاتشاب
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق