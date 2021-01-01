طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

صورة الخبر: توست محمص باللانشون والجبن
توست محمص باللانشون والجبن

يفضل العديد من الأشخاص تناول وجبات صحية وخفيفة في الليل، مما يعطيهم احساسا الشعور بالشبع دون اكتساب الوزن الزائد، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل التوست المحمص باللانشون للشيف زينب مصطفى.

مقادير توست محمص باللانشون
10 شريحة توست
2 كوب صلصة بيتزا أو كاتشاب
1 كوب زيتون أسود حلقات
2 كوب لانشون جوليان
2 كوب رومي مدخن جوليان
1 كوب ذرة حب
ملح
فلفل أسود
زعتر
3 كوب جبن موتزاريلا مبشورة
أعواد بقدونس

طريقة تحضير توست محمص باللانشون
* يدهن التوست بالصلصة أو الكاتشاب

* يضاف على الوجه شرائح اللانشون والرومى والذرة والزيتون

* يضاف على الوجه الجبنة المبشورة

* يفرك الزعتر على الوجه وتوضع فى الفرن حتى تسيح الجبنة

* تزين بالبقدونس وتقدم

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29207

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager