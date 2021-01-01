فى لمح البصر.. 5 حيل تمنحك خصرا مثاليا



حيل تمنحك خصرا مثاليا حيل تمنحك خصرا مثاليا

هل تبحثين عن الحصول على محيط خصر مثالى إليك مجموعه من الأطعمه يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى فهى الأكثر غنى بالألياف يقدمها موقع بولد سكاى الهندى تساعد تلك الحيل على إنقاص الوزن ونسف الدهون



1. الموز.



يمكن أن يساعد الموز في الحفاظ على محيط الخصر المثالي. غني بالكربوهيدرات وقليل السعرات الحرارية. إلى جانب ذلك ، فإن تناول موزة واحدة يعطي الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع. لا يعزز استهلاك الموز فقدان الوزن فحسب ، بل يساعد أيضًا في تجديد الطاقة المفقودة

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الألياف الغذائية في الموز (100 جم):2.6 جمطريقة الاستخدام:ضعى بضع شرائح من الموز في وعاء فاكهة. يمكنك أيضًا تحضير عصائر الموز أو إضافتها إلى الشوفان.2. الجريب فروتمنخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية الحيوية. يساعد في تقليل الوزن بمساعدة إنزيم يسمى بروتين كيناز المنشط AMP. يعزز الإنزيم عملية التمثيل الغذائي ويستخدم الدهون المخزنة والسكر لإنتاج الطاقة في الجسم.الألياف الغذائية في الجريب فروت (100 جم):1.1 جمطريقة الاستخدام:يمكنك تناول نصف جريب فروت يوميًا.3. التفاحهو مصدر رئيسي للألياف الغذائية والبوليفينول. يساعد بشكل كبير في تقليل دهون البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الفاكهة أيضًا على الهضم.الألياف الغذائية في التفاح (100 جم): 2.4 جمطريقة الاستخدام:أضف التفاح إلى وجبة الإفطار عن طريق تضمينها في سلطة فواكه أو شوفان4. مانجوتعتبر المانجو من الوجبات الخفيفة الصحية التي تعزز الشبع. يحتوي على بيتا كاروتين ، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان. تعتبر المانجو أيضًا مصدرًا غنيًا للفيتامينات C و B والليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن.الألياف الغذائية في المانجو (100 جم):1.6 جمطريقة الاستخدام:لا تفوتى المانجو خلال موسمها. تستهلك بعد تقشيرها. يمكنك أيضًا تحضير عصير المانجو أو العصائر.5. فراولةتقلل الفراولة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات والسمنة وضغط الدم بسبب وجود الألياف الغذائية والفلافونويدات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.قد تساعد الألياف الموجودة في الفاكهة أيضًا في إدارة الوزن بسهولة.الألياف الغذائية في الفراولة (100 جم): 2 جمطريقة الاستخدام: ضعي الفراولة في وعاء الفاكهة. يمكنك أيضًا تناولها مع الزبادي اليوناني أو وضعها فوق الشوفان.