انخفاض أسعار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ15 جنيه

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انخفاض أسعار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ15 جنيه

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور انخفاض، اليوم الأحد، حيث سجل أسعار الأسماك البلطي في سوق العبور اليوم بجميع درجاته ما بين 15 إلى 16 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 70 إلى 90 جنيه.

وسجل سعر فيليه البلطي بين 40 و100 جنيه، وسجل البياض البلدي 80 إلى 90 جنيهًا، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 25 إلى 35 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 و100 جنيه.

فيما سجل سعر الجمبري المجمد 105 جنيهًا، أما القراميط فبلغ 25 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والبوري الممتاز فتراوح بين 35 إلى 48 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا.

المصدر: المصرى اليوم

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