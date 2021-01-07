بورصة السعودية تصعد 0.9% بمستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

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بورصة السعودية تصعد 0.9% بمستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على أداء إيجابي، مرتفعاً بنسبة 0.9% إلى مستوى 8816 نقطة رابحاً 78 الى قيمته .


وعلى صعيد التداولات سجلت بورصة السعودية أحجام تداول بالتعاملات الصباحية بلغت 77 مليون سهم، بقيمة 2.4 مليار ريال .

ونجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في اغلاق تعاملات آخر جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد 2021على إرتفاع ليلامس مستويات الـ 8700 نقطة، وأغلق المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية- تاسي تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.77% إلى مستوى 8737.2 نقطة رابحاً 66.40 الى قيمته وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 6 جلسات.

المصدر: اموال الغد

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