

بورصة السعودية تصعد 0.9% بمستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع بورصة السعودية تصعد 0.9% بمستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على أداء إيجابي، مرتفعاً بنسبة 0.9% إلى مستوى 8816 نقطة رابحاً 78 الى قيمته .





وعلى صعيد التداولات سجلت بورصة السعودية أحجام تداول بالتعاملات الصباحية بلغت 77 مليون سهم، بقيمة 2.4 مليار ريال .



ونجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في اغلاق تعاملات آخر جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد 2021على إرتفاع ليلامس مستويات الـ 8700 نقطة، وأغلق المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية- تاسي تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.77% إلى مستوى 8737.2 نقطة رابحاً 66.40 الى قيمته وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 6 جلسات.