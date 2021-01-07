استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 810 جنيها للجرام

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استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 810 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 10 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة مبيعات الذهب فى السوق المصرى.

سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر يسجل 810 جنيها للجرام، بعد هبوطه على مدار يومين 23 جنيها للجرام ف وسط تسارع لهبوط المعدن النفيس بسبب توجه المستثمرون والشركات الكبرى لبيع الذهب عالميا، وذلك للاستفادة من عائد السندات في أمريكا، أدى إلى هبوط كبير في سعر الذهب، حيث هبطت أونصة الذهب من 1913 إلى 1848 دولار، حتى صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب في مصر تسجل، 925.25 جنيه للجرام من عيار 24 فيما يسجل الذهب عيار 18 764.25 جنيه للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب 1848 دولار، لتغلق على هبوط بلغت نسبته 3 %.

تسارع نزول الذهب تحت حاجز 1900 دولار، إذ فقد حوالي 3 %، وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، إذ قوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأميركية جاذبية الذهب كملاذ آمن.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأونصة، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 2.8 بالمئة إلى 1858.89 دولار للأونصة. وخسر 1.8 بالمئة في أسبوع التداول الأول من العام، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1859.2 دولار.

المصدر: الدستور

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