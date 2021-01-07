استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 10 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة مبيعات الذهب فى السوق المصرى.
سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر يسجل 810 جنيها للجرام، بعد هبوطه على مدار يومين 23 جنيها للجرام ف وسط تسارع لهبوط المعدن النفيس بسبب توجه المستثمرون والشركات الكبرى لبيع الذهب عالميا، وذلك للاستفادة من عائد السندات في أمريكا، أدى إلى هبوط كبير في سعر الذهب، حيث هبطت أونصة الذهب من 1913 إلى 1848 دولار، حتى صياغة هذه السطور.
أسعار الذهب في مصر تسجل، 925.25 جنيه للجرام من عيار 24 فيما يسجل الذهب عيار 18 764.25 جنيه للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب 1848 دولار، لتغلق على هبوط بلغت نسبته 3 %.
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التعليقات على استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 810 جنيها للجرام
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