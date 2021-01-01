

فوائد عسل النحل قبل النوم.. أبرزها حرق الدهون وتقوية القلب فوائد عسل النحل قبل النوم.. أبرزها حرق الدهون وتقوية القلب

يعد «عسل النحل» من الأطعمة المفيدة، لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والألياف، سكر الفركتوز، حيث إنه يستخدم بطرق متعددة كغذاء للجسم أو كمراهم لعلاج الحروق والالتهابات وغيرها من الأمراض.



فهو يعتبر مصدرًا من مصادر الكربوهيدرات، حيث إن ملعقة الطعام الكبيرة منه تمدنا بما يقارب 64 سعر حراري، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة لبناء الجسم وللبشرة والشعر.



لذا نستعرض أهم فوائد لتناول عسل النحل قبل النوم هي...

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-يساعد على حرق الدهون الزائدة بالجسم ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار-يساعد على التخلص من المشكلات التي تصيب البشرة وهذا لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تفيد البشرة-يعالج مشكلات العقم لدى النساء ويحمي الرحم ويقيه من الأمراض المختلفة-يعمل على تقوية عضلات القلب والحماية من مرض انسداد الشرايين-يقي من الإصابة بمرض السرطان وهذا لأنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة التي تحمي من الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف الخلايا وإصابتها بالسرطان-يساعد تناول العسل قبل النوم على علاج فقر الدم والأنيميا-التخلص من التهابات المعدة المزمنة