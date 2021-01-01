

30 دقيقة لتحضير بسبوسة بالقشطة 30 دقيقة لتحضير بسبوسة بالقشطة

تعد البسبوسة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية، التي تتضمن الكنافة والقطايف، وبلح الشام وغيرها، ويتم يتم تحضيرها في المطبخ وتعدها كل ربة منزل بطريقتها الخاصة، لذا تقدم بوابة أخبار اليوم طريقة لإعداد البسبوسة في 30 دقيقة، على النو التالي:



المكونات

علبة قشطة

كوب ونصف سميد

نصف كوب سكر

1 كوب لبن

نصف كوب زيت نباتي

3 ملعقة كبيرة جوز الهند مبشور

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 1/2 كوب ماء

لوز مقطع إلى نصفين 1

1/3 كوب سكر



طريقة التحضير

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1-يخلط السميد، واللبن، مع نصف كوب من سكر، والزيت، وجوز الهند، والبيكنج بودر، ثم يوضع لمدة نصف ساعة.2- نقوم باشعال الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ويمد نصف كمية خليط السميد في صينية مدهونة بزبدة ونضع طبقة من القشطة ونمدها فوق الخليط ثم نضع طبقة أخرى من خليط البسبوسة، ويقطع الخليط على شكل مربعات ويمكن وضع اللوز فوق كل قطعة.3-تخبز الصينية لعشرين دقيقة ثم يحمص الوجه ليصبح ذهبيًا لدقيقتين أو ثلاث وتخرج الصينية من الفرن ويضاف إليها القطر بحسب الرغبة.