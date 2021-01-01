30 دقيقة لتحضير بسبوسة بالقشطة

تعد البسبوسة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية، التي تتضمن الكنافة والقطايف، وبلح الشام وغيرها، ويتم يتم تحضيرها في المطبخ وتعدها كل ربة منزل بطريقتها الخاصة، لذا تقدم بوابة أخبار اليوم طريقة لإعداد البسبوسة في 30 دقيقة، على النو التالي:
المكونات
علبة قشطة
كوب ونصف سميد
نصف كوب سكر
1 كوب لبن
نصف كوب زيت نباتي
3 ملعقة كبيرة جوز الهند مبشور
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 1/2 كوب ماء
لوز مقطع إلى نصفين 1
1/3 كوب سكر
طريقة التحضير
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