قال مالك مطعم لبيع الشاورما في موسكو، السبت، إنه اضطر لإغلاقه بعد يوم من افتتاحه بسبب غضب الناس من علامته التجارية الاستفزازية التي حملت صورة جوزيف ستالين.
ووضع مطعم ستالين دونر صورة للزعيم الشيوعي المثير للجدل أعلى الباب، بينما وقف في الداخل عامل يرتدي زي رجال الأمن في عهد ستالين لتقديم لفائف اللحوم، التي تحمل أسماء القادة السوفييت للزبائن.
وقال صاحب المطعم ستانيسلاف فولتمان: "كان الافتتاح بشكل كامل أمس الأول، وخدمنا نحو 200 عميل"، وفقا لوكالة "رويترز".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مطعم يغلق أبوابه بعد يوم من افتتاحه.. والسبب "كلمة واحدة"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق