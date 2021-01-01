لعشاق الشعبي .. 3 وصفات مختلفة لعمل الطعمية



وصفات مختلفة لعمل الطعمية وصفات مختلفة لعمل الطعمية

تأتى الطعمية على رأس قائمة الأكلات الشعبية المصرية وتتمتع بمذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية وفى السنوات الأخيرة تم ابتكار عدة أنواع منها ونعرض لكم 3 وصفات مختلفة للطعمية تتمتع بمذاق شهى يمكنكم إعدادها فى المنزل.



- طريقة عمل طعمية محشية

الشيف شربيني

مقادير طعمية محشية ​

للطعمية

فول مدشوش

كرات بلدي

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

بقدونس

كمون ملح

كزبرة ناشفة

زيت سمسم للحشوة

بصل مكرمل بقدونس مفروم

سجق مقطع صغير

شطة هريسة

كزبرة حب

سمسم



طريقة تحضير طعمية محشية ​

* انقعي الفول المدشوش في الماء مدة ليلة كاملة، أضيفي إليه الكمون والخضرة من كزبرة وبقدونس وكرات والكزبرة الجافة والبصل والثوم ثم استخدمي المفرومة الكهربائية لفرمها تماما حتى تصبح لديك عجينة

* شكليها على هيئة أقراص وضعي عليها سمسم من الوجهين واقليها في زيت غزير

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لعمل كفتة الطعمية:* افرمي الثوم مع بصل محمر وكمون وبقدونس مفرومة، وأضيفيها لعجينة الطعمية، وشكليها على هيئة أصابع واقليها في زيت غزير ساخن* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة* ثم تقلى في الزيت وتقدمحشوة أخرى* تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة.- طريقة عمل طعمية فى الخلاطنجلاء الشرشابىمقادير طعمية فى الخلاط1 كوب فول مدشوش منقوع2 بصلة خضراء3 فص ثومنصف كوب شبتنصف كوب بقدونسنصف كوب كزبرة2 بيضملحكمونكزبرة ناشفةزيتطريقة عمل طعمية فى الخلاط* يخلط الجميع فى الخلاط و يقطع لكرات مبططة بأستخدام المعلقة ويقلى في زيت ساخن ويقدم .- طريقة عمل طعمية قرنبيط لنجلاء الشرشابىمقادير طعمية قرنبيط:قرنبيط مسلوقدقيقكمون ناعمكزبرة جافة ناعمةبيكنج بودرنشاثوم مفرومبصل مفرومشبتبقدونسكزبرة خضراءزيتبيضةملحفلفل أسود- طريقة عمل طعمية قرنبيط* إفرمى القرنبيط مع البصل والثوم والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء وضيفى البيض والدقيق والبيكنج بودر والنشا والكمون والكزبرة الجافة وملح وفلفل أسود وقلبيهم جيدا شكلى الخليط لأقراص وإقليها فى الزيت الساخن على النار حتى النضج وتقدم مع السلطة الخضراء.