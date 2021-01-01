لإفطار شهي.. طريقة عمل قرص البطاطس والبروكلي بأسهل الخطوات.. فيديو



قرص البطاطس والبروكلي قرص البطاطس والبروكلي

تحرص كل ربة منزل على تقديم وجبات شهية وغير تقليدية لأفراد أسرتها، وتقدم الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل قرص البطاطس والبروكلي.



مقادير قرص البطاطس والبروكلي

3 حبات بطاطس مسلوقة مهروسة ناعم

حبة جزر مبشور خشن

2 كوب بروكلي مبشور

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة شبت

زعتر جاف

ملعقة كبيرة هريسة

ملح - فلفل أسود

2 كوب جبن شيدر مبشور



- للتغطية:

3 بيض

كوب كورن فليكس مجروش

2 ملعقة كبيرة نشا أو دقيق

زيت للقلي

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-التقديمحزمة شبتكوب طماطم شيري أنصافطريقة تحضير قرص البطاطس والبروكلي-تخلط جميع المكونات معا-تشكل على شكل اقراص-تغمر في خليط الدقيق والنشا، ثم تغمر في البيض-تغمر في الكورن فليكس-تقلى في زيت غزير وساخن-تزين بالشبت وأنصاف الطماطم الشيري