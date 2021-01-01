وداعا لمشاكل الهضم بهذه الحيل للأبد



مشاكل الهضم مشاكل الهضم

يتسبب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة الإصابة بعسر الهضم ويمكن عن طريق استخدام أدوية علاج عسر الهضم والانتفاخ بالأعشاب أن تساعد على محاربة مشاكل الهضم وتسريع التخلص من الانتفاخ.



وفقًا لموقع هيلث إليك أبرز العلاجات الطبيعية لعسر الهضم.



الجنزبيل

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تناول من 2 إلى 3 جرام كل يوم يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، فقد يسبب ذلك حرقة في المعدة.الزبادييعد الزبادي أسرع دواء لتحسين وعلاج عسر الهضم فهو يحتوي على بكتيريا مفيدة للأمعاء ويجب تضمينه في نظامك الغذائي اليومي.مشروب البنجربجانب الأعشاب السابقة يمكن أن تساعد بعض المشروبات في علاج عسر الهضم ويعتبر البنجر من المشروبات الفعالة فهو مصدرًا جيدًا جدًا للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم فهو مفيد جدًا في استعادة وظيفة الجهاز الهضمي الصحية وعلاج مشاكل مثل الإمساك.مشروب التفاحيمكن أن يساعد مشروب التفاح في الحفاظ على صحة الأمعاء فيعتبر التفاح مصادر جيدة جدًا لفيتامينات A و C والعناصر الغذائية والمعادن مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والفوسفور. كل هذه تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي وضمان حسن سير الأمعاء.عصير الموزيعتبر عصير الموز فعالًا للغاية في علاج مشاكل المعدة وعسر الهضم فهو مفيد في استعادة وظيفة الأمعاء ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال. فهي غنية بالإلكتروليتات والبوتاسيوم التي تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي.مشروب الافوكادوفهو من أفضل مصادر الألياف في الفاكهة وغني بالألياف إلى جانب الدهون الصحية الأحادية. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يساعد في تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ. وهذا يساعد في الحفاظ على بطانة الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي ، مما يساعد في عمليات الهضم.العسلالعسل يساعد على تسهيل الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. امزج العسل بالماء الفاتر وتناوله كل صباح.تعد أفضل وأسهل طريقة علاج عسر الهضم والتخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي هي شرب الماء الساخن فقط خذ كوبًا أو كوبين من الماء الساخن أول شيء في الصباح أو اشربه طوال اليوم فسوف يهدئ من انزعاج الجهاز الهضمي.