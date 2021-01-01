لاعب جديد يرحل عن الأهلي.. شوبير يثير الجدل

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صورة الخبر: الإعلامى أحمد شوبير
الإعلامى أحمد شوبير

أثار الإعلامى أحمد شوبير الجدل بشأن رحيل لاعب جديد من الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

‏وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "إعارة جديدة من الأهلي لنادي ساحلي قريبا.. تفتكروا مين؟".

وتشير كل المؤشرات إلى أن هناك عددا من لاعبي الأهلى على رادار الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين: أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

وعلى الجانب الأخر، قرّرت إدارة الأهلي سفر الفريق الأول للمشاركة في مونديال العالم للأندية على متن طائرة خاصة.



واستقر مجلس إدارة الأهلي على سفر محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في مونديال العالم للأندية الذي سينطلق أول فبراير المقبل.

وبدأ محمود الخطيب رئيس النادي والمتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة الإعداد لرحلة المونديال عبر اجتماعات عدة جرت على مدار الساعات الماضية من خلال الفيديو كونفرانس.



وأرسل الأهلي قائمة الفريق المبدئية للاتحاد الدولي لكرة القدم وضمّت 35 لاعبًا يتم تقليصهم قبل نهاية الشهر الجاري إلى 23 لاعبًا.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل في الدوري.

المصدر: elbalad

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