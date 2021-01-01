3 قطرات من هذا الزيت تقضى على الصداع فى لمح البصر



الصداع الصداع

بعلاجات سريعة من مطبخك يمكتك علاج الصداع وإزالة ألم الرأس بسرعة بمجموعة علاجات طبيعية وحيل مجربة لعلاج الصداع .



إليك وفقا لموقع "medicalnewstoday" يسبب الصداع الشعور بالتوتر في الرقبة والكتف وفروة الرأس وغالبًا على جانب واحد من الرأس.



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تختلف الأعراض في الواقع من شخص لآخر، وحتى من نوبة صداع نصفي واحدة إلى أخرى وتعد أبرز أسباب الإصابة هى الجلوتامات أحادية الصوديوم والكافيين المفرط والكحول وفينيل إيثيلامين الموجود في الشوكولاتة والجبن والتيرامين الموجود في المكسرات واللحوم المخمرة وفول الصويا والأسبارتام الموجود في العديد من الأطعمة المحلاة صناعيًا.تناول الجنزبيليعد الجنزبيل أفضل علاج للصداع فهو يوصف بأنه إكسير للصداع فهو علاج منزلي للراحة الفورية. يساعد في تقليل التهاب الأوعية الدموية في الرأس، وبالتالي تخفيف الألم لأنه يحفز الهضم و يساعد أيضًا على تهدئة الغثيان الذي يحدث أثناء الصداع النصفيزيت النعناعيمكنك مزج 3 قطرات من زيت النعناع في ملعقة واحدة من زيت اللوز، أو إضافة القليل من الماء وتدليك الصدغين أو مؤخرة العنق به. كبديل، يمكنك وضع أوراق النعناع المهروسة على جبينك.زيت اللافندرعلاج رائع للتخفيف من الصداع فقط يمكنك إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار. خيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.علاج الصداع بالقرفةعن طريق طحن بعض أعواد القرفة إلى مسحوق، وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة. ضعيه على جبهتك وصدغيك واستلقي لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.