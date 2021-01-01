قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من نائب الرئيس الأمريكى، أن مايك بنس لا يستبعد تطبيق التعديل 25 فى الدستور الأمريكى وعزل دونالد ترامب، ويفضل الاحتفاظ بهذا الخيار فى حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.
وأضافت المصادر لسى إن إن أن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها فى خطر.
وأوضحت المصادر أن نائب الرئيس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضى. وأشار مصدران مقربان إلى أن ترامب غاضب جدا من بنس في حين أن الثانى محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.
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التعليقات على سى إن إن: مايك بنس لا يستبعد عزل ترامب ومخاوف من خطوات دونالد الطائشة
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