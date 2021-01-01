جلب تساقط الثلوج غير العادي أيضًا صورًا غير عادية للعديد من سكان مدريد. تجرأ البعض على الخروج إلى الشوارع بمعدات التزلج الخاصة بهم وقاموا بجولة في الشارع التجاري الرئيسي في مدريد، وجران فيا، وبويرتا ديل سول، وكان هناك زلاجة تجرها الكلاب، وفقًا لمقاطع فيديو تم تداولها على الشبكات الاجتماعية.
وعادت ساندرا مورينا، التي حوصرت ليل الجمعة أثناء انتقالها إلى نوبتها الليلية كحارس أمن في مركز تسوق، إلى المنزل سيرًا على الأقدام بعد أن ساعدتها وحدة طوارئ تابعة للجيش صباح السبت، وقال إن تنقلاته المعتادة التي تستغرق 15 دقيقة بالسيارة تحولت إلى "12 ساعة صعبة".
وقالت "برد شديد ، بدون طعام ، بدون ماء ، الناس يبكون والناس محاصرون هناك ، دون معرفة متى سنتمكن من المغادرة".
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التعليقات على سكان إسبانيا يتجولون بزلاجات تجرها الكلاب بعد العواصف الثلجية.. فيديو
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