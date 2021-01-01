أكد عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه بصدد إعلان الموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق فى صفوف سانت إيتان الفرنسى خلال ساعات، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "خلال ساعات سوف يعلن الزمالك موافقته على احتراف مصطفى محمد فى صفوف سانت ايتان الفرنسى، كل الطرق تؤدى لذلك".
وتابع عصام سالم: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف والزمالك ينتظر رتوش بسيطة من الفريق الفرنسى من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمى وإعلان القرار".
وعن المفاوضات مع ثنائى المقاولون العرب محمد مجلى وسيف الدين الجزيرى قال عصام سالم: "مسئولو المقاولون نفوا الصفقة، بينما فى الزمالك سوف نسعى لإبرام صفقات لدعم الفريق قبل إنطلاق دور المجموعات بدوري الابطال الافريقى ، وتبدو كل الامور مطروحة حتى 31 يناير الجارى ، الزمالك عازم على مصالحة جماهيره بعد خسارة 4 بطولات سواء الدوري ودوري الابطال وكأس مصر وكذلك مونديال الأندية وكأس السوبر بالتبعية بعد خسارة الكأس ودوري الابطال".
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التعليقات على الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد لصفوف سانت إيتان الفرنسى
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