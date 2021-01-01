اتخذ مسئولو نادي طنطا برئاسة المهندس فايز عريبي، قرارا، بشأن واقعة اشتباك رضا عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "لفظيًا" مع عدد من الجماهير خلال مواجهة منتخب السويس الماضية بدوري القسم الثاني.
ودخل رضا عبدالعال في مشادة عنيفة مع عدد من الجماهير بسبب الهجوم عليه عقب الهزيمة أمام منتخب السويس ومواصلة الفريق نتائجه المتراجعة في الفترة الأخيرة.
وقرر مجلس إدارة طنطا منع حضور عدد من الجماهير في الفترة المقبلة بسبب هجومهم المستمر والمتواصل على رضا عبدالعال طوال الفترة الأخيرة، وعدم مساندة الفريق بالشكل المطلوب من أجل العودة إلى الطريق الصحيح والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.
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التعليقات على قرار عاجل في طنطا بشأن واقعة اشتباك رضا عبد العال مع الجماهير
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