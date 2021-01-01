كشف أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي أن فرجاني ساسي متفهم وضع الفريق الحالي ويتمني الاستمرار مع الفريق هو ووكيله مهند عون.
وقال أيمن يونس عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ساسي لم يطلب الأرقام المنتشرة لتجديد تعاقده مع الزمالك.. ما يُقال ليس حقيقيا ساسي متفهم وضع الزمالك ووكيله يرغب في استمراره بمصر".
وأضاف: "توجه الإدارة هو التجديد لساسي بالراتب الذي يستطيع الزمالك تحمله لكي لا تحدث فتنة في الفريق.. أي أرقام مبالغ فيها ستضرب استقرار الفريق".
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التعليقات على تطورات أزمة ساسي.. أيمن يونس: اللاعب يتمنى الاستمرار مع الزمالك
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