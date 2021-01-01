تطورات أزمة ساسي.. أيمن يونس: اللاعب يتمنى الاستمرار مع الزمالك

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تطورات أزمة ساسي

كشف أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي أن فرجاني ساسي متفهم وضع الفريق الحالي ويتمني الاستمرار مع الفريق هو ووكيله مهند عون.

وقال أيمن يونس عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ساسي لم يطلب الأرقام المنتشرة لتجديد تعاقده مع الزمالك.. ما يُقال ليس حقيقيا ساسي متفهم وضع الزمالك ووكيله يرغب في استمراره بمصر".

وأضاف: "توجه الإدارة هو التجديد لساسي بالراتب الذي يستطيع الزمالك تحمله لكي لا تحدث فتنة في الفريق.. أي أرقام مبالغ فيها ستضرب استقرار الفريق".

وأعلن أيمن يونس، رحيله عن القلعة البيضاء بناء على الاتفاق مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال يونس، فى بيان نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "غدا يعتبر آخر يوم ليا فى نادى الزمالك بناء على اتفاقى مع الوزير المحترم أشرف صبحى ومجلس الإدارة المميز، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز المحترم هو ومجلسه الموقر".

وأضاف: "التزمت بهذا التكليف محدد المدة وتحمّلته بأمانة، تحملته بحب واحترام وبضمير لكيان الزمالك وجماهيره العاشقة الملهمة، بشكر بكل احترام أ.طارق حشيش المسؤول المالى ومعه اللجنة التنفيذية المكملة لمجلس الإدارة، رغم خلافاتنا الإيجابية لصالح الكيان".

المصدر: elbalad

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