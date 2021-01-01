مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بـ شيكاغو الأمريكية

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية.
وفي سياق منفصل أعلنت الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى، بينما يخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لتوزيع جميع الجرعات المتوفرة من اللقاح للولايات، بدلا من ترشيد توزيعها لضمان توفر الجرعات الثانية في الوقت المناسب، بينما حذر مسؤولو الصحة من أن زيادة برودة الشتاء ستجعل الوضع يزداد سوءًا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المسئولين في جميع أنحاء البلاد أبلغوا عن أكثر من 3890 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، وهي ثالث أعلى حصيلة يومية للوباء.
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