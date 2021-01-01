أول فيديو لسقوط طائرة إندونيسية على متنها 62 شخصا فى بحر جاوة



أول فيديو لسقوط طائرة إندونيسية أول فيديو لسقوط طائرة إندونيسية

أعلنت السلطات في إندونيسيا ، اليوم السبت ، أن الطائرة التجارية التي فقد الاتصال بها مساء اليوم بينما كان على متنها 62 شخصا، تعرضت لحادث، إذ سقطت في البحر قبالة سواحل جاكرتا.



ونشرت شبكة "سي إن إن إندونيسيا"، فيديو لحظة انتشال قطع من الطائرة وسط البحر قبال سواح العاصمة جاكرتا، كما نشر رواد مواقع التواصل في إندونيسيا شريط مصور يظهر عددا من الأشخاص يلتقطون بقايا متعلقات كانت على متن الطائرة.



وقال متحدث باسم الوكالة الإندونيسية للبحث والإغاثة في مؤتمر صحفي ، أن الطائرة "بوينج 737-524" التابعة لشركة (سريويجايا) ، سقطت في بحر جاوة عقب دقائق قليلة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية، بينما كانت في طريقها إلى بونتياناك، عاصمة كالمانتان الغربية.

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وبشكل متزامن، عقد وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي مؤتمرا صحفيا أكد فيه أنه تم فقدان الاتصال مع الطائرة في الساعة 14:40 ت.م. (6:40 ت.ج.)وفي ذلك التوقيت غيرت الطائرة اتجاهها بشكل مفاجئ، ووجه برج المراقبة سؤالا للطيارين عما يحدث، ولكن سرعان ما اختفت الطائرة اختفت من على شاشات الرادار، وفقا للوزير الذي أبدى أسفه حيال الكارثة الجوية.ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة البحث والإغاثة أنه تم العثور على حطام الطائرة، وأنه ينتظر تحديد الموقع الذي شهد حادث السقوط والتحكم مساء اليوم، وعقب ذلك سيجري إرسال فريق له غدا الأحد.https://twitter.com/i/status/1347858841942204416