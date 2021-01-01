أعلنت السلطات في إندونيسيا ، اليوم السبت ، أن الطائرة التجارية التي فقد الاتصال بها مساء اليوم بينما كان على متنها 62 شخصا، تعرضت لحادث، إذ سقطت في البحر قبالة سواحل جاكرتا.
ونشرت شبكة "سي إن إن إندونيسيا"، فيديو لحظة انتشال قطع من الطائرة وسط البحر قبال سواح العاصمة جاكرتا، كما نشر رواد مواقع التواصل في إندونيسيا شريط مصور يظهر عددا من الأشخاص يلتقطون بقايا متعلقات كانت على متن الطائرة.
وقال متحدث باسم الوكالة الإندونيسية للبحث والإغاثة في مؤتمر صحفي ، أن الطائرة "بوينج 737-524" التابعة لشركة (سريويجايا) ، سقطت في بحر جاوة عقب دقائق قليلة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية، بينما كانت في طريقها إلى بونتياناك، عاصمة كالمانتان الغربية.
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التعليقات على أول فيديو لسقوط طائرة إندونيسية على متنها 62 شخصا فى بحر جاوة
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