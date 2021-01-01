تقارير فرنسية تكشف انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك لسانت إيتيان خلال ساعات



مصطفى محمد مهاجم الزمالك مصطفى محمد مهاجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة فى صفقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لصفوف سانت إيتيان الفرنسى خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى ظل رغبة النادى الفرنسى فى الحصول على خدمات اللاعب.



وقال موقع " foot-sur7 " الفرنسي، إن نادى الزمالك سوف يتنازل عن اللاعب الذى أصبح خارج حساباته إلى سانت إيتيان، خاصة أنه خرج من قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى الممتاز، مؤكدة أن كل شيء يشير إلى أن اللاعب سيغادر الزمالك هذا الشتاء، والزمالك لا يريد المخاطرة، والصفقة قد تعرض للخطر فى حال تمسكه بعدم السماح للاعب بالرحيل.



وأشار الموقع إلى أن مصطفى محمد أبدى رغبته الأولى فى الانضمام لصفوف سانت إيتيان، ويكافح النادى الفرنسى مع مسئولى الزمالك لإنهاء الصفقة خلال انتقالات يناير، خاصة أن مصطفى محمد لم يشارك مع الزمالك هذا الموسم سوى مباراتين فقط.



وشدد الموقع على أن إدارة الزمالك تحاول الضغط على سانت إيتيان بالعرض المقدم من نادى ألميريا الإسبانى الذى يتضمن حصول الزمالك على مليون و500 ألف يورو إعارة مع إمكانية البيع مقابل 5 ملايين يورو.



وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن عروض الاحتراف التى تلقاها عدد من لاعبى الفريق فى الفترة الأخيرة، وجاء فى مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى تلقى عرضًا للاحتراف فى صفوف سانت اتيان الفرنسى، فضلاً عن فرجانى ساسى الذى مازال يماطل فى التجديد بسبب العروض التى تلقاها مؤخرًا.



وجاء نص بيان الزمالك : تلاحظ فى الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم ولما كانت هذه العروض فى الوقت الحالى تهدد استقرار الفريق والذى تسعى إليه إدارة الزمالك والتى أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادى الزمالك.



وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبى الفريق الأول للنادى دون باقى الأندية الأخرى ويعنى ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك، لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر فى أى عروض احترافية خارجية فى الوقت الحالى حفاظًا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.



