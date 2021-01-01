كل يوم غسيل.. اختلافات بين يوم المرأة اليابانية وباقي النساء



المرأة اليابانية المرأة اليابانية

يضرب بالشعب الياباني المثل دائما في التنظيم والترتيب والتفوق حيث يتمكنون من إدارة الوقت بشكل هائل وينجزون العديد من المهام المختلفة خلال يومهم .



وتعد المرأة جزء مهم من هذه المنظومة في اليابان فما الفرق بين ما تقوم به خلال الروتين اليومي وبين النساء الأخريات؟



إليكم الإجابة في تقرير موقع " برايت سايد " الذى يعرض جدولا يوميا تقريبيا تلتزم به معظم النساء اليابانيات.

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فى الصباحالمرأة في اليابان تستيقظ في تمام الـ 05:00، وتفعل ذلك بهدوء شديد حتى لا يستيقظ زوجها والأطفال، لأنه عادة ما ينام الأطفال في سن ما قبل المدرسة في هذا البلد في نفس السرير مع والديهم.بعد إجراءات النظافة: إنهم لا يستحمون في الصباح فمن المعتاد القيام بذلك في المساء بعد يوم عمل.في الصباح، النساء اليابانيات يبدأن في تمشيط شعرهم، وغسل أسنانهن، ووجوههن، بعدها تبدأ النساء اليابانيات إما في إعداد وجبة الإفطار أو بدء حمولة سريعة من الغسيل .إذا كان باقي أفراد الأسرة مستيقظين بالفعل ، ستقوم اليابانيات بترتيب السرير، لكنهم يفعلن ذلك بطريقة مختلفة لأن كثير من الناس ليس لديهم أغطية فراش، لذا فهم بحاجة فقط إلى فرد الملاءة بشكل مسطح وطي اللحاف والوسائد بدقة حتى لا يكون هناك فوضى ظاهرة.يختلف الإفطار للعائلة اليابانية عن المتبع في البلدان الأخرى، فلا يكتفون بالسندويشات السريعة أو البيض المخفوق، بل يعدون وجبة كاملة - يطبخون الخضار ويقلى اللحم ويطبخون الأرز.في الصباح ، يحتاجون إلى إعداد وجبة الإفطار لأطفالهم للمدرسة، تشعر بعض الأمهات بالرضا عن تناول أطفالهن وجبة الإفطار في كافيتريا المدرسة ، لكن هذا يعتبر بشكل عام غير لائق.يتم الحكم على الأم في المجتمع المحلي من خلال نوع الإفطار الذي يحمله طفلها إلى المدرسة وإذا كانت علبة الغذاء قذرة أو إذا لم يتناول الطفل وجبة الإفطار على الإطلاق ، فإن الأم تعتبر سيئة ، وينطبق الشيء نفسه على العكس، ولا يكفي مجرد وضع الطعام في صندوق الغداء بل تفعل ذلك بشكل جميل ، وتصنع منه بعض الأشكال الجميلة.عندما يستيقظ الزوج يكن لديه ما يكفي من الوقت لتناول وجبة الإفطار والذهاب فورا إلى العمل.الطريقة التي تغسل بها المرأة اليابانية الأطباق ، مرة أخرى ، لا تشبه على الإطلاق الطريقة التي نقوم بها فلا تُترك المياه لفترة طويلة - فهي ببساطة تقوم بغسل كل الأطباق وأدوات الطهي بالصابون ثم وضعها في الحوض أثناء إيقاف الماء ثم تشطف كل شيء معًا.من المثير للاهتمام أن بعض النساء اليابانيات لا يستخدمن منظفات غسل الأطباق لحماية أيديهن، بدلًا من ذلك وضعوا صابونًا خاصًا في الحوض، هذا يوفر لهم الوقت لأنهم لا يحتاجون إلى التقاط زجاجة وضغط المنتج في كل مرة يحتاجون فيها إلى بعض الصابون - يقومون فقط بفرك الإسفنج على الصابون ويصبح رغوة.بعد الإفطار يغسل الطفل أسنانه بالفرشاة مرة ثانية ثم يرتدي ملابسه ويؤخذ إلى المدرسة أو الحضانة، العديد من النساء في اليابان لديهن دراجات أمهات مع سلال ومقاعد أطفال خاصة .المدارس ورياض الأطفال في هذا البلد مفتوحة من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً ، لذا من الملائم للآباء العاملين اصطحاب أطفالهم، بالطبع ، لا يدرس الأطفال خلال هذه الفترة بأكملها فهناك فترات راحة.بعد أن تأخذ الأم يابانية طفلها إلى المدرسة ، تعود إلى المنزل وتتناول الإفطار بنفسها\ ثم تذهب للعمل إذا لم تكن ربة منزل.النهارإذا كانت المرأة لا تعمل ولم يبلغ طفلها سن المدرسة ، فإنها تقضي اليوم كله معهم. في الواقع ، مثل هؤلاء الأمهات غير قادرات على إرسال طفل إلى روضة الأطفال لأن مرافق رعاية الأطفال متاحة للآباء العاملين فقط.خلال النهار ، تقوم ربات البيوت بالتنظيف والطبخ والغسيل وكذلك التسوق، وهم يذهبون للتنزه مع أطفالهم بالطبع، يفعلون هذا بشكل رئيسي في الحدائق، حتى أن هناك مصطلحًا خاصًا لهؤلاء النساء في اليابان يُعرف باسم "أمهات المتنزهات".المجتمع في مثل هذه الحدائق له تسلسل هرمي صارم فكل أم لها "لقبها" الخاص بها ، والانضمام إلى زمرة محلية من الأمهات ليس بهذه السهولة فالقادة فقط هم من يقررون ما إذا كانوا سيقبلون نساء جددًا في "النادي".أما بالنسبة للنساء العاملات ، فيؤجلن جميع الأعمال المنزلية حتى المساء، بعد أن تأخذ الأم طفلها من روضة الأطفال أو المدرسة ، تذهب معهم إلى محل البقالة ثم تعود إلى المنزل.مساءأول شيء يجب على المرأة فعله هو غسيل الملابس إذا لم تفعل ذلك في الصباح حيث إنه من غير المهذب في اليابان أن تبدأ هذه العملية بعد الساعة 7 مساءً، يذهب الكثير من الناس إلى الفراش في هذا الوقت تقريبًا وقد يشكون من الضوضاء.النساء اليابانيات يغسلن الملابس كل يوم، أولًا ، يرجع هذا إلى حقيقة أن ملابس الأطفال تتسخ بسرعة ، وثانيًا بسبب نظافتها المذهلة، على سبيل المثال ، يقوم السكان المحليون بتغيير المناشف في حماماتهم يوميًا.بعد تنظيف وغسل الملابس، وتأخذ المرأة حماما ثم يستحم الأطفال ثم تطبخ العشاء، ومن المثير للاهتمام ، في بعض المباني السكنية ، أن الماء يحتوي على نسبة عالية من الكلور ، لذا لا يمكن شربه أو استخدامه في الطهي، يجب على الناس شراء المياه المعدنية لهذه الأغراض.قبل الذهاب للنوم ، تقوم النساء بإعداد الأرز لتناول الإفطار في جهاز خاص لطبخ الأرز، تحتوي على وظيفة مؤقت حتى يبدأ الأرز في الطهي في وقت معين ولن يضطر إلى طهيه في الصباح.يوضع الطفل في الفراش أولًا ، ويمكن للمرأة أن تخصص كل الوقت المتبقي في الليل لنفسها.