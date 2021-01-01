يؤخر الشيخوخة .. 13 فائدة لتناول التمر على الريق

آخر الأخبارالصحة والجمال › يؤخر الشيخوخة .. 13 فائدة لتناول التمر على الريق

صورة الخبر: تناول التمر على الريق
تناول التمر على الريق

شرحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أهمية تناول التمر على الريق.

1- يقتل الدود.

2- يقوي العضلات والأعصاب.

3- ويؤخر الشيخوخة.

4- ويحارب الاضطراب العصبي.

5- وينشط الغدة الدرقية.

6- ويلين الأوعية الدموية.
7- ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهابات.

8- ويكافح الدوخة والتراخي والكسل.

9- ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلي.

10- يحتوي على المعادن سريعة الامتصاص الضرورية لجسم الإنسان.

11- ويحتوي التمر على فيتامين أ وفيتامين ب الذي بدوره قد يشعرك بعدم التوتر.

12- يحتوي التمر على عنصر البوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش.

١٣_كل 3 حبات تمر متوسطة تحتوي على 60 سعرة حرارية.

المصدر: فيسبوك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يؤخر الشيخوخة .. 13 فائدة لتناول التمر على الريق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88517

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager