يؤخر الشيخوخة .. 13 فائدة لتناول التمر على الريق

تناول التمر على الريق
شرحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أهمية تناول التمر على الريق.
1- يقتل الدود.
2- يقوي العضلات والأعصاب.
3- ويؤخر الشيخوخة.
4- ويحارب الاضطراب العصبي.
5- وينشط الغدة الدرقية.
6- ويلين الأوعية الدموية.
7- ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهابات.
8- ويكافح الدوخة والتراخي والكسل.
9- ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلي.
10- يحتوي على المعادن سريعة الامتصاص الضرورية لجسم الإنسان.
11- ويحتوي التمر على فيتامين أ وفيتامين ب الذي بدوره قد يشعرك بعدم التوتر.
12- يحتوي التمر على عنصر البوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش.
١٣_كل 3 حبات تمر متوسطة تحتوي على 60 سعرة حرارية.
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