طريقة عمل عصير التوت مع العنب

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عصير التوت مع العنب

قدم الشيف اسامة السيد؛ عبر صفحته على الفيس بوك ؛طريقة عمل عصير التوت مع العنب.

المقادير :
ربع كوب فراولة
ربع كوب توت
ربع كوب عنب
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة:
نضع الفراولة والتوت وعنب، فى الخلاط الكهربائى ليختلطوا جميعا مع بعض جيدا، نضيف إليها عصير الليمون والعسل، ويخفق مرة أخرى الخليط حتى يمتزجوا.
ثم يصب فى كأس التقديم، مضافا إليه الثلج المجروش، أو يقدم باردًا، مع حبات الفراولة والتوت.

المصدر: elbalad

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