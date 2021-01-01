

ثعلبة الشعر ثعلبة الشعر

يتحير أغلب الأطباء فى تشخيص المرض الجلدى الذى يسمى بالثعلبة فى الرأس والجلد وهو عبارة عن دائرة لا ينبت بها الشعر وقيل بعض الأطباء إنها عدوة جلدية وقيل البعض الأخر إنها حالة نفسية والحقيقة هى عدوة جلدية وحالة نفسية.



لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الطرق لكيفية علاج ثعلبة الشعر؛ وكيفية علاج ثعلبة الشعر.



كيفية علاج ثعلبة الشعر..

يقدم الدكتور "محمد لطفى " أخصائى الطب البديل خلطة فعالة وجربة يمكنها إعادة أنبات الشعر من 3 استخدام لها والقضاء التام على ثعلبة الشعر ومنع جميع مشاكل الشعر من تقصيف وهيشان وتساقط وهى كالأتى:

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المكونات :عشبة الشيحزيت كافورأعواد قرفةنصف كوب قطرانزيت زيتونعصير خرشوفطريقة الاستعمال:يحرق أوراق الشيح فى إناء إلى أن يصير لونه رمادى ونضيف له نصف كوب من القطران إلى أن يصير السائل أسود ويضاف عليه القرفة وملعقة من عصير الخرشوف والقليل من زيت الزيتون ويترك ليبرد ويدهن الأماكن المصابة عند كل استحمام وستندهشين من النتيجة من الأسابيع الأولى.وأكد "أخصائى الطب البديل " أن هذه الخلطة تمد الشعر بالمعادن والرصاص والزنك والنحاس والكبريت والفيتامين والقرفة تساعد فى صبغ الشعر الابيض بشكل كامل ومكوثة وقت مصبوغ بعكس الصبغة الكيمياوية.طرق علاج ثعلبة الشعر..وتقول الدكتورة الدكتوره شيرين ؛ أخصائية الأمراض الجلدية والعقم، إن السبب الرئيسي من إصابة المريض بالثعلبة هو الحالة النفسية السيئة والضغوط النفسية خاصة الصدمات النفسية، والمشكلة في علاج هذا المرض تتمثل في أن السبب وراء الاصابة به هو العامل النفسي وشكل شعر المريض بسبب الثعلبة يكون سيئًا مما يدخله في حالة نفسية سيئة أكثر الأمر الذي يصعب من علاج الحالة، لذا فالنصيحة هُنَا أن يتقبل المريض هذا الداء والتعامل معه بإيجابية وقبوله حتى يسهل علاجه ويشفى بشكل أسرع .وأشارت الى أن مرض الثعلبة ليس معديا فلا داع من القلق وتجنب المريض، كما أنه يظل على حالته دون تطور الى مرض جلدي خطير، ومن أعراض الإصابة بالثعلبة:- ظهور مساحة من الرأس خالية تمامًا من الشعر- تظهر الثعلبة في الرأس أو الحاجبين أو الرموش أو الشنب أو اللحية- لا تظهر أعراض مرضية على الشخص المصاب كالحرارة مثلًا بل تظل صحة المصاب على ما هي عليهواوضحت أن السبب من وراء الإصابة بالمرض بعد الحالة النفسية يتمثل في الآتي:- الوراثة- قوة المناعة لدى الأشخاصالعلاجعن طريق الكلام مع المريض عن طبيعة المرض وشرحه له وخلق الاستعداد لتقبّله داخليا، ثم إعطائه كورس الكريمات والمراهم بدهن المكان المصاب بالاضافة الى الزيوت الطبيعية.كيف يعالج ثعلبة الشعر ...طرق علاج الثعلبةهناك الكثير من الطرق المتبعة لعلاج ثعلبة الشعر ومن أهمها الزيوت الطبيعية مثل زيت الحشيش الأفغاني وزيت اللافندر:زيت الحشيشمن أهم الزيوت التي تساعد تدريجيا على علاج الثعلبة، وفقدان الشعر وتساقطه، وهو من أقوى الحلول المطروحة في الأسواق لشعر مميز كما أنه يعالج مشكلات الصلع في الشعر، ويمنح الشعر القوة واللمعان.بالرغم من كون زيت الحشيش زيتا سميكا، إلا أنه يسهل امتصاصه والاستفادة منه سواء للشعر أو للبشرة ويعد الأمر من أكبر مميزاته.إذا كنت ممن يستمرون في استخدامه مع المواظبة على ذلك، ستحصل على نتائج مبهرة من حيث زيادة طول الشعر ولمعانه ونضارته وكثافته وحتى نعومته ومعالجة جفافه وتقصف أطرافه.يوفر للشعر الحماية ضد ظروف البيئة المحيطة كالحرارة والرطوبة والتعرض للشمس بكثرة والأتربة.من أهم مميزات زيت الحشيش وفوائده للشعر، أنه يؤثر بشكل كبير على فروة الرأس، لأن له تأثيرًا مطهرًا ومضادًا للميكروبات والالتهابات، وبالتالي فهو يساعد على تنظيف فروة الرأس وعلاج مشاكلها كالقشرة والالتهابات والفطريات وتراكم الزيوت والأوساخ.يعد زيت الحشيش احسن علاج للثعلبة ومن الحلول المقترحة للشعر وأفضل الزيوت الطبيعية .