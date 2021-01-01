بالأطعمة.. علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال

العديد من الأمهات تبحث عن علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال، لكي تساعدهم على المذاكرة والتركيز بشكل جيد من خلال تقديم الأطعمة التي تساعدهم على التركيز، حيث يمكن تحقيق هذا عن الأطعمة التي تساعد على التركيز، والتي تتمثل في:
1- السمك
و يعتبر السمك جيد في علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال، وذلك لأنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعتبر أساسية لصحة الدماغ، تتمتع هذه الدهون الصحية بقوة دماغية مذهلة؟
تم ربط النظام الغذائي الذي يحتوي السمك بقدرته على تقليل مخاطر الخرف والسكتة الدماغية وتباطؤ التدهور العقلي، بالإضافة إلى ذلك ، قد يلعبون دورًا حيويًا في تعزيز الذاكرة ، خاصة مع تقدمنا في السن.
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