بالأطعمة.. علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال



ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال

العديد من الأمهات تبحث عن علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال، لكي تساعدهم على المذاكرة والتركيز بشكل جيد من خلال تقديم الأطعمة التي تساعدهم على التركيز، حيث يمكن تحقيق هذا عن الأطعمة التي تساعد على التركيز، والتي تتمثل في:



1- السمك

و يعتبر السمك جيد في علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال، وذلك لأنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعتبر أساسية لصحة الدماغ، تتمتع هذه الدهون الصحية بقوة دماغية مذهلة؟



تم ربط النظام الغذائي الذي يحتوي السمك بقدرته على تقليل مخاطر الخرف والسكتة الدماغية وتباطؤ التدهور العقلي، بالإضافة إلى ذلك ، قد يلعبون دورًا حيويًا في تعزيز الذاكرة ، خاصة مع تقدمنا ​​في السن.

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2- الشوكولاتهتعد المكسرات والبذور مصادر جيدة لفيتامين E المضاد للأكسدة ، والذي تم ربطه في بعض الدراسات بتقليل التدهور المعرفي مع تقدم العمر، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على خصائص قوية أخرى مضادة للأكسدة ، وتحتوي على منشطات طبيعية مثل الكافيين ، والتي يمكن أن تعزز التركيز.3- الحبوب الكاملةيعتمد كل عضو في الجسم على تدفق الدم ، وخاصة القلب والدماغ، يمكن لنظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه مثل الأفوكادو أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويقلل من نسبة الكوليسترول السيئ، هذا يقلل من خطر تراكم البلاك ويعزز تدفق الدم ، مما يوفر طريقة بسيطة ولذيذة لإطلاق خلايا الدماغ.