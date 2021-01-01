بنكهات مختلفة.. طريقة عمل الشيبسي في المنزل



طريقة عمل الشيبسي طريقة عمل الشيبسي

يعتبر الشيبسي من المسليات التي يعشقها الكبار والصغار مما يدفع الكثيرون إلى شرائه من الأسواق، ولكنه يعد من الأطعمة التي تضر بالصحة نظرا لاحتوائه على المواد الحافظة.



لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل الشيبسي في المنزل بطريقة صحية بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



مقادير الشيبسي:

بطاطس حمراء أو بطاطس تحمير

خل

سكر

ملح

ماء مثلج

زيت غزير للتقلية

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نكهات الشيبسيأي نكهات من العطار مثل:شطةتوابل وأعشاب حسب الرغبةصوص كاتشبصوص باربيكيوصوص حارعصير ليمونبشر ليمونطريقة التحضير:تقشر البطاطس وباستخدام قطاعة الشيبسي تقطع شرائح رفيعة جدًا.تنقع البطاطس في الماء حتى لا تسود أثناء عملية التقطيع.تحضر حلة وتملئ بالماء الساخن ويترك الماء ليغلي.يضاف القليل من الملح والسكر والخل للماء المغلي ومن ثم تصفى البطاطس تمامًا من الماء وتسلق غلوة واحدة فقط في الماء.من الممكن تنكيه الماء بأي نكهات أو توابل حسب الرغبة.من الممكن أيضًا إضافة القليل من الكركم لإعطاء لون أصفر جذاب للشيبسي.عند انتهاء الغلوة السريعة لشرائح البطاطس ترفع من الماء الساخن وتنقل للماء المثلج لتبرد تمامًا وتتوقف عملية الطهي.بعد تمام تبريد البطاطس تصفى من الماء وتترك جانبًا لتصفى تمامًا.يرفع الزيت على النار ليسخن جيدًا وتقلى البطاطس في زيت غزير حتى تقرمش وتحصل على لون ذهبي.تترك البطاطس لتصفي الزيت الزائد تمامًا وتضاف لها التوابل أو النكهات وهي ساخنة فور خروجها من الزيت.تقدم البطاطس مع الكاتشب أو أي صوص حسب الرغبة.