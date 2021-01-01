الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول فاعلية لقاحات كورونا

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الصحة العالمية

كشفت خبيرة في منظمة الصحة العالمية عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك عقب تأكيدها على عدم معرفة مدى قدرة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على وقف انتقال الفيروس.

وقالت كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية: "ليس لدينا في الواقع أي معلومات حتى الآن حول جدوى ودرجة سيطرة اللقاح على وقف انتقال الفيروس".

وأضافت "على الرغم من أن لدينا أدلة الآن حول الدرجة التي يمكن أن تحمي بها اللقاحات من الإصابة بالفيروس، وخاصة الإصابة الشديدة، هذا لا يعني بالضرورة أن نفس حجم التأثير سيكون على الحماية من الانتقال من شخص إلى آخر".

وأشارت إلى أن الذين حصلوا على اللقاح، لا يمكن تأكيد حمايتهم بشكل كامل من إمكانية الإصابة بالفيروس.

يأتي ذلك مع استمرار دول العالم في سباق تطعيم مواطنيها باللقاحات التي تم اعتمادها لفيروس كورونا، وذلك من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

المصدر: elbalad

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