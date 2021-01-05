

حصاد البورصة المصرية خلال أول أسبوع في 2021 حصاد البورصة المصرية خلال أول أسبوع في 2021

شهدت البورصة المصرية، خلال أول أسبوع من 2021، الكثير من الأحداث، حيث ترصد «بوابة أخبار اليوم»، حصاد البورصة خلال الأسبوع المنقضي.



رأس المال السوقي



ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 660.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 318.4 مليار جنيه إلى 321.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211.9 مليار جنيه إلى 215.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.

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وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 530.3 مليار جنيه إلى 537.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.01 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.قيمة التداول بالبورصةتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.744 مليار ورقة منفذة على 159 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.536 مليار ورقة منفذة على 202 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.أداء المؤشراتارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، في أول أسبوع في عام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر «EGX 100 متساوى الأوزان» ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر «EGX 30 محدد الأوزان» ارتفاعاً بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.بورصة النيلبلغ إجمالي قيمة التداول في بورصة النيل نحو 4.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 13.4 مليون ورقة منفذة على 711 عملية خلال الأسبوع المنتهي، واستحوذت الأسهم على 54% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.الشركات المدرجة بالبورصةوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 618 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 56.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ«EGX 70» نحو 2 مليار جنيه، بحجم تداول 993.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 72.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ« EGX 100» نحو 4.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 129.3 ألف عملية.توزيع أرباح الشركات المدرجةكشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية بلغت 1.2 مليار جنيه خلال أول 3 جلسات من عام 2021، وذلك بعد تعطيل البورصة تعاملاتها يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.ووزعت شركة القاهرة للخدمات التعليمية الكوبون رقم 20 بقيمة 0.9 جنيه، وبدأ الحق في الكوبون يوم 29 ديسمبر الماضي، وبدأ الصرف يوم 3 يناير الجاري.وكانت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قد وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقسمة إلى 83 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، خلال شهري يناير وفبراير على التوالي، 206 ملايين جنيه خلال شهر مارس، وسجل شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه.ووزعت شركات البورصة أرباحاً بقيمة 487 مليون جنيه خلال شهر مايو، 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، 433 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و135 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و1.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، 3.6 مليار جنيه خلال نوفمبر، و517 مليون جنيه في ديسمبر.وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.8 مليار جنيه خلال 2019.